Biographie

Né Jeffery Lamar Williams à Atlanta en 1991, le rappeur américain Young Thug évolue dans de nombreux projets tels que 1017 Brick Squad, Black Portland, Bankroll Mafia, Metro Thuggin, Rich Gang ou Young Martha depuis le milieu des années 2000 et entame une série de productions en solo dès 2013 avec les singles "Stoner" et "Danny Glover". Si le MC continue de livrer ses singles et mixtapes en parallèle de ses multiples implications, il faut attendre 2018 pour le voir publier son premier album officiel sous la forme de Slime Language, suivi par So Much Fun en 2019. © TiVo