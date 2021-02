Biographie

De son vrai nom Kentrell DeSean Gaulden, Youngboy Never Broke Again voit le jour le 20 octobre 1999 à Baton Rouge en Louisiane dans une famille qui compte avec lui trois enfants, dont il est le cadet. Gravement blessé à l’âge de 4 ans, il hérite d’importantes cicatrices sur le visage qui le suivront toute sa vie. Son enfance est marquée par deux événements importants : l’arrestation de son père pour un braquage ayant mal tourné entraîne une condamnation à 55 ans de prison. N’ayant que 8 ans à cette époque, il s’attend à être élevé par sa mère mais celle-ci quitte la Louisiane en laissant la charge des enfants à sa mère. Fatalement, sa scolarité est un échec et il sombre bientôt dans la délinquance. Condamné à son tour à 6 mois de prison pour braquage, il profite de sa mise à l’ombre pour écrire ses premiers textes. Ceux-ci se prolongent en musique à sa sortie de prison et il publie en 2014 sa première mixtape, Life Before Fame. Il faut toutefois attendre deux ans de plus pour observer un frémissement dans sa carrière musicale, avec la sortie remarquée en 2016 de sa mixtape suivante, 38 Baby. Malheureusement, ses vieux démons ressurgissent et il est arrêté à la fin de la même année pour tentative de meurtre. Pendant son incarcération, qui prend fin au printemps 2017, plusieurs singles sont publiés mais au cœur de l’été, il publie la mixtape Al YoungBoy qui grimpe dans le Billboard à la faveur notamment des singles « Untouchable » et « No Smoke ». Son premier véritable album sort pour sa part en janvier 2018. Until Death Call My Name contient notamment le single « Outside Today », qui se hisse au 31e rang du Billboard. En 2019, c’est avec le simple « Self Control » et désormais en tant qu’artiste bien établi qu’il repart à la conquête des charts. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2021