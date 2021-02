Biographie

Originaire de Berlin, le duo allemand YouNotUs se compose des DJ Tobias Bogdon et Gregor Sahm. En 2015, ils font leur apparition sur le titre « Supergril » de la chanteuse Anna Naklab, avec le DJ et producteur Alle Farben, classé n°2 en Allemagne et n°1 en Autriche. Après un autre hit d'Alle Farben (« Please Tell Rosie », n°3), ils collaborent avec ce dernier et le chanteur britannique Kelvin Jones sur le titre « Only Thing We Know » (n°20). En 2019, leur reprise d'un titre des années 1990 signé Liquido, « Narcotic », enregistré avec le chanteur néerlandais Janieck (alias Janieck Devy) et Senex (ex-Liquido), se classe n°16 en Allemagne et vaut au duo un quatrième disque d'or en Autriche, où ils sont tout aussi populaires. Cette même année, YouNotUs participe durant l'été à plusieurs festivals en plein air allemands. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019