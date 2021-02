Biographie

Enfant prodige, cette jeune pianiste chinoise née à Pékin le 10 février 1987 a été repérée à l'âge de douze ans. Elle gagne ses premiers concours avant sa majorité et signe avec Deutsche Grammophon, son premier label, à vingt-deux ans. Yuja Wang fait partie de la nouvelle génération d'artistes chinois formés à Pékin et aux États-Unis. Après deux albums en solo sur le prestigieux label allemand, Sonate et Études (2009) et Transformations (2010), qui ont fait connaître au public la qualité et la simplicité de son jeu, Yuja Wang enregistre son premier album, Rachmaninov (2011), avec le Mahler Chamber Orchestra de Claudio Abbado. En 2014, c'est avec Gustavo Dudamel qu'elle enregistre le Concerto pour piano n° 3 de Rachmaninov et le Concerto n° 2 de Prokofiev. Malgré son jeune âge, Yuja Wang fait preuve d'une grande maturité et de sensibilité, comme elle le démontre dans le récital Ravel (2015), conçu avec l'orchestre de la Tonhalle de Zürich dirigé par Lionel Bringuier. Cette association s'étend à la totalité des oeuvres orchestrales du même compositeur, réunies dans un coffret de 4 CD en 2016. En 2018, The Berlin Recital comprend des partitions de Rachmaninov, Scriabine, Ligeti et Prokofiev. L'année suivante, elle forme un duo sur disque et en tournée avec le violoncelliste Gautier Capuçon, autour des Sonates pour violoncelle et piano de Franck et de Chopin. © ©Copyright Music Story Frédéric Neff 2020