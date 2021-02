Biographie

Né Pierre-Alexandre Busson à Reims en 1977, le producteur, remixeur et DJ français Yuksek (également connu sous le nom de Klanguage, Snug as a Bug ou Yumade) apparaît sur la scène electro au début des années 2000, faisant évoluer sa formule d'une electro-house orientée club vers une fusion d'electropop et de disco. Suite à une poignée de maxis et une série de remixes pour Chromeo, Klaxons ou M83, Yukesk s'impose avec son premier album de 2009, Away From the Sea, le voyant toujours plus demandé et signant des remixes des très en vue "Paparazzi" de Lady Gaga, "Peacock" de Katy Perry ou "Brooklyn Baby" de Lana Del Rey. Également signataire de la bande originale du film Marguerite & Julien (2015), Yuksek livre son quatrième album studio en 2020 avec Nosso ritmo. © TiVo