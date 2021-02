Biographie

Né Dominic Harrison en 1997, l'auteur-compositeur-interprète britannique YUNGBLUD apparaît sur la scène musicale en 2017 avec une recette intégrant une large gamme de genres et mêlant esprit punk et accroche pop sur les singles "King Charles" et "I Love You, Will You Marry Me". Signé chez Geffen, YUNGBLUD livre un premier maxi éponyme en 2018, suivi par l'album 21st Century Liability, avant de revenir en 2019 avec les singles "Parents" et "11 minutes" avec Halsey et Travis Barker, puis sur le remarqué "I Think I'm Okay" de Machine Gun Kelly. Participant en outre aux bandes originales de 13 Reasons Why et Fast and Furious: Hobbs & Shaw, YUNGBLUD livre en fin d'année un troisième maxi, The Underrated Youth, porté dans les charts par le single "Original Me (feat. Dan Reynolds)". © TiVo