Biographie

(Sofia le 1er mai 1923 - Neuilly-sur-Seine le 7 janvier 2006)Le pianiste bulgare (naturalisé français) Yuri (Youri) Boukoff est initié très tôt au piano par sa mère, cantatrice d’origine russe, puis intègre l’Académie de musique de sa ville parallèlement à ses études secondaires au collège allemand. Après s’être produit sur scène à quinze ans, il remporte le Concours national de Bulgarie qui lui octroie une bourse lui permettant de suivre l’enseignement du Conservatoire de Paris où il entre dans la classe du grand Yves Nat. S’ensuivront ses rencontres avec Georges Enesco, Edwin Fischer et Marguerite Long dont il s’enrichira de leurs conseils. S’ouvrira alors à lui une carrière internationale qui en fera le premier pianiste européen à effectuer une tournée en Chine (1956). Yuri Boukoff avait une prédilection pour le répertoire romantique et la musique russe où il excellait autant en récital qu’avec orchestre, mais il aimait également interpréter le répertoire contemporain, de Serge Prokofiev (dont il signa la toute première intégrale des Sonates) à Gian Carlo Menotti (dont il a enregistré le Concerto en fa pour piano et orchestre sous la direction d’André Cluytens). Mais il affectionnait Bach dont il a livré un magnifique enregistrement, hélas introuvable aujourd’hui, comme d’ailleurs ses Beethoven, Schumann, Liszt, Franck, Ravel, Prokofiev, Rachmaninov et bien d’autres... Ce pianiste à la carrure athlétique et de haute taille enchanta, particulièrement dans le répertoire romantique, son auditoire dont il était très proche, par son jeu d'une grande finesse où s’unissait à la puissance de la technique russe la clarté de jeu de la tradition française. Préférant le contact humain et la chaleur du public à la froideur des studios, Yuri Boukoff n’a pas tellement enregistré. Malgré tout, c’est à lui qu’on doit aussi une autre toute première intégrale, celle des Polonaises de Chopin. Les différentes cultures (bulgare, allemande et française) qui l’ont nourri ont fait de Yuri Boukoff une personnalité riche et originale. Guidé par sa grande curiosité et son amour de l’art et de la beauté, il aimait partir vers des contrées peu fréquentées pour se rendre sur les sites archéologiques de la planète dès qu’il en trouvait le temps. Reconnu et admiré dans le monde entier, il jouira d’un succès qui ne se démentira pas, autant par ses qualités de grand virtuose que par sa nature généreuse. Car Yuri Boukoff était un artiste au grand cœur qui donnait des concerts au profit d’œuvres de bienfaisance en faveur de l’enfance (dans sa fondation de la Douklia en Serbie, il a fait vivre 22 enfants à sa charge durant près de trois ans), soutenait les jeunes et les personnes démunies et s’occupait de la restauration de bâtiments historiques (églises, chapelles, châteaux…). Il appréciait aussi mettre la musique à la portée de tous en s’adressant dans de petites salles obscures à des publics peu avertis pour leur faire découvrir quelques trésors de la littérature pianistique. GG © Qobuz (03/2014)