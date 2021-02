Biographie

Né à Neuilly-sur-Seine le 24 juillet 1949 d'un père assureur et d'une mère bijoutière, Yves Duteil (aussi petit-neveu du capitaine Dreyfus) étudie la musique par l'apprentissage du piano qu'il commence à l'âge de dix ans, puis de la guitare qu'il apprend à l'adolescence pour en faire l'instrument élu qui le suivra partout ; dès l'âge de quinze ans, il y composera ses premières chansons. Parallèlement, il effectue ses études secondaires au lycée Balzac au sein duquel, en 1966, il créé avec des camarades un petit orchestre, les Marquis Five, où il chante et joue de l'orgue Farfisa jusqu'au moment où son père, inquiet de son manque d'assiduité, le retire du lycée pour le mettre dans un cours privé afin de lui donner plus de chance d'obtenir son bac qu'il décroche en 1967. Après l'Institut britannique où il apprend l'anglais et une première année de sciences économiques non terminée à la suite de Mai 68, ses parents l'envoient comme accompagnateur d'excursion au Club Med, ce qui lui donna l'opportunité de se produire en public, d'abord en chantant les chansons des autres puis les siennes. À son retour, il tente une école de commerce, mais Yves Duteil aime les mots, comme sa mère férue de langue française, et il sait qu'il est fait pour la musique ; il décide de rejoindre en 1969 Le Petit Conservatoire de Mireille - par où sont passés tant de jeunes talents - pour y apprendre à son tour le métier de chanteur auquel il s'essaie à la terrasse des cafés et restaurants de la place de la Contrescarpe. En 1972 il obtient des petits contrats pour se produire à L'Ecluse et à L'Echelle de Jacob. C'est là que l'auteur Frédéric Botton l'entend et lui propose d'enregistrer un 45 tours ; la même année, Duteil sortira chez EMI sa première chanson, Virages, qui lui apportera un succès d'estime et avec laquelle il se produira en 1972 à L'Olympia en ouvrant le spectacle de Juliette Gréco, et en 1973 celui de Régine à Bobino. Le premier album, L'Ecritoire (L'Ecritoire, La tendre image du bonheur, Dès que j'ai besoin de toi.), ne viendra qu'en 1974. Continuant à assurer des premières parties de concerts (Nicoletta à L'Olympia en 1975, Hugues Aufray et Claude François en province), Yves Duteil fait paraître en 1976 un deuxième album, J'attends qui lui vaudra le prix « Jeune chanson » du Haut Comité de la langue française, ainsi qu'un prix de l'Académie Charles Cros. Suit un troisième album en 1977, Tarentelle (8 disques d'or) incluant des chansons à succès dont Le petit pont en bois (plus de 700 000 exemplaires) et surtout Prendre un enfant par la main vendue à plus d'un million d'exemplaires et élue « Plus belle chanson du siècle » ainsi que « Grand Prix » de l'Académie Charles Cros. Le succès du chanteur, alors au sommet de sa carrière, est confirmé par l'accueil du public lors d'un grand concert au Théâtre des Champs-Elysées en 1979. En cette même année vient un quatrième album Mélancolie dont le titre J'ai la guitare qui me démange. En 1981, Yves Duteil devient son propre producteur en fondant « Les Editions de l'Ecritoire ». Après Statue d'ivoire en 1984, année où il reçoit l'insigne de Chevalier des Arts et Lettres, cet amoureux des mots devient le meilleur porte-parole de la francophonie en écrivant en 1985 la fameuse Langue de chez nous (dédiée au chanteur québécois Félix Leclerc), qui sera médaille d'argent de l'Académie française. Ses années 80 seront rythmées par des grands moments de scène : l'Olympia en 1982 durant trois semaines, en 1984 durant un mois (avec l'album Statue d'ivoire), en 1987 durant trois semaines, et encore le Zénith de Paris en 1990, le Casino de Paris en 1993 et 1997. En 1990, Yves Duteil est nommé Chevalier dans l'Ordre National du Mérite et en 1996 Chevalier de la Légion d'Honneur. En 1992, il signe la chanson La fleur de l'impossible, choisie par le Comité Olympique pour les Jeux d'hiver d'Albertville. En 1997, il se voit décerner le grand prix de la SACEM en tant qu'auteur-compositeur-interprète. Depuis 1997 avec Touché, puis Sans attendre (2001), (Fr)agiles (2008), les thèmes abordés sont plus graves, comme Grand-père, Dreyfus, La tibétaine.... Fin 2012, Yves Duteil retrouve son public avec un quatorzième album Flagrand délice d'une écriture parfaite. Doué d'un beau timbre de voix, que certains jugent trop doucereuse comme ses chansons, Yves Duteil a bâti son style sur des mélodies néoclassiques dont les textes toujours de qualité sont en étroite correspondance avec la musique.Animé d'une volonté d'engagement citoyen, Yves Duteil est maire de Précy-sur-Marne en Seine-et-Marne depuis 1989. En juin 1992, il reçoit une Marianne d'Or, distinction récompensant les meilleurs maires du pays. Il est également parrain de plusieurs associations dont « Votre école chez vous » pour les enfants handicapés ou malades, et Petits princes qui réalise les rêves d'enfants malades. © Qobuz 01/2013