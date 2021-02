Biographie

Auteur-compositeur-interprète, Yves Jamait (né le 28 octobre 1961 à Dijon), est arrivé sous le feux des projecteurs sur le tard. Il pratique différents métiers (cuisinier, manœuvre dans le BTP, animalier en laboratoire pharmaceutique, infographiste) avant de former, en tant que guitariste, son propre trio baptisé De verre en vers. Ce même titre, De verre en vers, servira de nom à leur premier album, le groupe s’appellera dès lors Jamait. Grâce au soutien de l’animateur de France Inter, Jean-Louis Foulquier, qui reconnaît dès ses débuts son talent d'écriture, il est présenté à l'animateur de télévision Patrick Sébastien qui devient son producteur. Le premier album du trio est réédité en 2005 et leur deuxième album Le Coquelicot sort sur le label Wagram. L'accueil du public est exceptionnel et en mars 2006, Yves Jamait fait à Dijon son premier Zénith, s'en suivra un autre quelques mois plus tard, un Casino de Paris et son premier Olympia le 2 juin. Véritable encyclopédie de la chanson française Jamait propose une vraie poésie en musique à l'instar de ceux qui l'inspirent ou avec qui il partage la scène : Maxime Le Forestier, Charles Aznavour, Allain Leprest, Anne Sylvestre, Aldebert, Agnes Bihl, Sarcloret et beaucoup d’autres. Guitare, accordéon et textes à fleur de peau, Jamait a souvent été cantonné au rôle de casquetté de la chanson française. La solitude, les bars, la culture ouvrière, les soirs de cuite, l'amour, la séparation, la mélancolie sont en effet des thèmes récurrent de cet artiste dont on dit qu'il transforme les vicissitudes de la vie en hymne pour les humbles mais Yves Jamait est également un acteur incontournable de la chanson française d'aujourd'hui avec derrière lui des salles comme l'Olympia, la Cigale, Le Casino de Paris toujours combles et des tournées qui l'ont emmené sur la grande scène des Francofolies de La Rochelle, aux Nuits de Champagne, au Paléofestival de Nyon ou comme invité d'honneur du festival Alors...chante! de Montauban.Son compagnon de route artistique, Didier Grebot, après s'être occupé de la mise en scène et de la réalisation du deuxième album remplace Géraldine Bruyère en tant que manageur et l'emmène vers un troisième album Je passais par hasard fin 2008. Ce dernier, comme les deux précédents, sera certifié disque d'or. Il crée également au cours de sa tournée les Bars à Jamait, spectacle marathon où il convie ses amis chanteurs qu'on ne voit jamais à la télé à venir se produire avec lui dans une ambiance de franche camaraderie.Adopté par sa région d'origine comme un emblème, il aime rappeler son amour pour sa ville natale, notamment dans la chanson Dijon qu'il a enregistrée et portée jusqu'à New York au cours d'un concert exceptionnel en 2009. Son 4ème album, produit par sa propre structure Par Hasard Productions, est sorti le 11 octobre 2011. Remarqué notamment par une réalisation beaucoup plus rock (mais toujours signée Didier Grebot) il inclut un duo avec Zaz la radio qui chante et débouche sur une tournée sur la saison 2012/2013 qui passe notamment par le Grand Rex le 3 avril 2012 où il remporta un immense succès.Fin 2013, sort un sixième album, Amor Fati, qui navigue entre textes poétiques et rythmes tantôt rock, cubains ou encore latinos. Nul doute qu'Yves Jamait, protégé d'Aznavour, saura une nouvelle fois conquérir son large public.