Biographie

Yves Larock, comme Bob Sinclar, possède une vraie cullture hip-hop, il est également fan de reggae et féru d'instruments ethniques. Cette richesse d'influences en fait un des DJs les plus originaux du moment. Yves Larock rencontre la renommée lorsqu'il rejoint le projet Africanism en 2005. Son simple « Zookey (Lift Your Leg Up) » devient le tube de l'album Africanism, vol 3. En 2007, « Rise Up » avec les vocaux de son complice Jaba, devient un énorme tube européen. L'année suivante, toujours avec Jaba, il publie les singles « By Your Side » et « Say Yeah » qui s'illustrent aussi dans les charts. Il publie ensuite un EP, intitulé 2008 Summer EP et poursuit sa carrière au gré de nombreux remixs et singles. « Break Down the Walls » en 2018 le voit à nouveau collaborer avec Jaba, et « Woman » en 2019 avec Reggie Saunders. Mais il faut attendre 2020 et le single « Hère We Go » avec Bastian Baker pour voir Yves Larock réussir une nouvelle percée dans le classement des ventes suisses, où il se hisse à la cinquantième position. © ©Copyright Music Story Music Story 2020