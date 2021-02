Biographie

Yves Montand a été un des plus grands artistes du music-hall. Un des monstres sacrés du cinéma français. Une figure française incontournable à l’étranger. Et on reprend encore ces mots si simples « La, la, la, hauts les cœurs, avec moi tous en chœur, la chansonnette… » © ©Copyright Music Story Music Story 2015