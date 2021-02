Biographie

En tant qu'artiste, Yves Simon, chanteur français né à Choiseul en 1944, a deux vies. D'un côté, Simon est un écrivain prolifique publiant près d'un livre par an depuis 1971, dont deux récompensés en 1988 et en 1991. D'un autre côté, il est également un auteur-compositeur-interprète presque aussi riche avec près de 20 albums sortis depuis 1967, et ce bien que ses deux premiers efforts soient passés inaperçus. Il est véritablement repéré en 1972 avec la sortie de "Les Gauloises Bleues", mini-album lui permettant d'obtenir des dates en première partie de Georges Brassens, Maxime Leforestier ou Philippe Chatel. Bien qu'ayant renoncé à la scène depuis 1977, Yves Simon est resté très actif même si moins fécond à la suite d'une série d'albums aux influences allant de Brassens à Dylan. © Olivier Duboc /TiVo