Biographie

L'artiste Yvette Horner a deux vies bien distinctes, l'une dans les années cinquante à soixante-dix où elle incarne la tradition du musette populaire, l'autre à partir de 1991 où relooké par Jean-Paul Gaultier elle entre en branchitude. La femme aux doigts d'or ne change pas seulement d'apparence, elle change aussi d'univers musical en proposant tous les métissages à son accordéon. Du rap au metal, rien n'effraye Yvette Horner qui sait aussi collaborer avec des pointures comme Marcel Azzola et Richard Galliano. En 2011, Yvette Horner figure en bonne place des invités de l'album Bichon de Julien Doré, tout en préparant l'album Hors Normes. Si sa discographie riche de plus de cent-cinquante sorties est parfois difficile à suivre, des compilations comme Princesse Accordéon (2010) ou Accordéon d'Or (2011) permettent de retrouver son entrain et son toucher inimitables. Àgée de 95 ans, la reine de l'accordéon décède le 11 juin 2018. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018