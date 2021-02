Biographie

Originaire de Géorgie, où est né son leader Zachary Brown (31 juillet 1978), le Zac Brown Band est le groupe phare de la country contemporaine du début du XXIe siècle. Ouvert à d'autres styles musicaux comme la soul, le rock, le jazz ou le reggae, il tourne abondamment et enregistre deux albums sans grande publicité, Far from Eynstine (2004) et Home Grown (2005), avant de trouver le chemin du succès avec le single « Chicken Fried » et l'album The Foundation (2008), certifié disque de platine. Dès lors, le groupe change de catégorie et multiplie les titres et les albums classés n°1 de la catégorie country : You Get What You Give (2010) et Uncaged (2012), dont les meilleurs moments sont résumés dans la compilation Greatest Hits So Far... (2014), puis Jekyll + Hyde (2015), comprenant des duos avec Jewel, Sara Bareilles et Chris Cornell (Soundgarden, Audioslave). Entre deux tournées triomphales suit Welcome Home (2017). Nommé à plus de cinquante reprises pour différents prix, le Zac Brown Band est le détenteur de trois Grammy Awards. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017