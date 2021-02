Biographie

Si Zachary Richard a commencé sa carrière en interprétant des chansons traditionnelles acadiennes remises au goût du jour, il fait lui-même partie prenante de l’histoire de l’Acadie aujourd’hui. Né en Louisiane, l’auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste, influencé à la fois par la culture américaine et la culture acadienne de sa famille, mène depuis les années 1970 une prolifique carrière dans les deux langues. Composé au retour d’un voyage en Acadie en 1995, son album Cap enragé demeure son opus le plus connu et célébré. Détenteur d’un doctorat honorifique de pas moins de trois universités et membre de l’Ordre du Canada pour son importante contribution au monde de la musique ainsi que pour sa défense de la langue française, Zachary Richard est une légende.