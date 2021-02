Biographie

S'il a oeuvré pendant plus de vingt ans en tant que guitariste de son mentor Ozzy Osbourne, Zakk Wylde (né à Bayonne, dans le New Jersey, en 1967) n'en a pas pour autant omis de démontrer la versatilité de son jeu à travers différents projets, notamment son groupe Black Label Society, à partir de 1998. Deux ans plus tôt, il signait déjà un premier album solo intitulé Book Of Shadows, qui n'obtiendra de suite qu'en 2016 avec Book Of Shadows II, la faute à une carrière bien remplie par ses activités aux côtés d'Ozzy Osbourne et en tant que leader de Black Label Society. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2016