Biographie

Au fil du temps le visage de Zap Mama se confond de plus en plus avec celui de Marie Daulne, sa fondatrice. Le groupe est un moyen pour Marie Daulne d'exprimer son métissage culturel, entre l'Afrique et l'Europe. Née au Zaïre et élevée en Belgique, Marie Daulne forme Zap Mama en 1989. Zap Mama en 1991 remporte un succès inattendu pour un album entièrement a capela. L'album ressort ensuite en tant que Adventures in Afropea 1 (1993) pour le marché américain. Sabsylma (1994) poursuit dans la même veine, alors que des instruments apparaissent à partir de Seven (1997) et A Ma Zone (1999). Avec Ancestry in Progress (2004) et Supermoon (2007), Zap Mama s'ouvre aux cultures urbaines rap et R&B. ReCreation en 2010 voit Zap Mama collaborer avec G. Love, Vincent Cassel, Bilal ou Tony Allen. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015