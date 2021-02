Biographie

Auteure-compositrice-interprète dance-pop suédoise, Zara Larsson (née à Stockholm en 1997) s'impose auprès du grand public en 2008 en remportant le télécrochet Talang Sverige, victoire qui lui permet d'empocher un contrat chez Ten Music Group et de livrer un premier maxi en 2013, Introducing, porté par le single "Uncover". Le titre est certifié triple disque de platine dans son pays d'origine et ouvre la voie à un second maxi, Allow Me to Reintroduce Myself puis à l'enregistrement d'un premier opus, 1, livré en 2014. Second effort de Larsson, So Good voit quant à lui le jour en 2017, défendu par une brochette de singles parmi lesquels "Lush Life" et "Never Forget You" (avec MNEK). © TiVo