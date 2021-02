Biographie

Zain Javadd Malik est né à Bradford, en Angleterre, le 12 janvier 1993. Son père est d'origine pakistanaise et sa mère anglaise. Cette mixité le met mal à l'aise à l'école qu'il quitte à l'âge de douze ans. En 2010, il auditionne à Manchester pour la septième saison de l'émission de télé-crochet The X Factor, version britannique. Éliminé de la compétition, il est cependant repêché pour intégrer le groupe One Direction qui finit troisième de la saison. L'aventure de One Direction est lancée et Zayn Malik fait alors partie, de 2010 à son départ en mars 2015, du boys band le plus populaire de son époque. Après avoir quitté le groupe de son plein gré, il choisit son prénom Zayn pour nom d'artiste et collabore avec Naughty Boy à l'enregistrement du titre « I Won't Mind » dont une maquette est publiée sur le site SoundCloud. Signé par le label RCA, Zayn travaille à son premier album avec le producteur James « Malay » Ho. Le premier extrait intitulé « Pillowtalk » se classe numéro un au Royaume-Uni et aux États-Unis avant la sortie de Mind of Mine, qui fait de même à sa sortie en mars 2016. Après « Wrong », avec la participation de Kehlani, d'autres duos suivent avec Taylor Swift (« I Don't Wanna Live Forever »), PartyNextDoor (« Still Got Time ») et Sia (« Dusk Till Dawn »). En 2018, le titre « Let Me » inaugure une nouvelle série de simples dont « Too Much » avec Timbaland et « No Candle No Light » avec Nicki Minaj, préparant la sortie du deuxième album Icarus Falls, classé n°77 à sa sortie. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018