Biographie

Zaz, alias Isabelle Geffroy, quitte rapidement sa ville natale de Tours pour aller à Bordeaux. Elle y commence des cours de chant puis intègre une école de musiques actuelles, le CIAM. Elle débute avec un quintet de jazz pour rejoindre en 2002 un groupe de rock blues bordelais, Red Eyes, qui fait la tournée des cafés-concerts. Puis, en 2006, elle monte à Paris et décroche un contrat dans un cabaret, où elle performe pourtant sans micro pendant un an et demi.C’est alors que Zaz enregistre le fameux Je veux, composé par Kerredine Soltani, qui lancera sa carrière. Elle en profite pendant ce temps pour explorer d’autres styles musicaux comme le rap, en rejoignant le groupe 4P qui produit des clips avec elle, et en travaillant avec Miliaouech. En 2008, Zaz part en tournée en Russie où elle donne 13 concerts en 2 semaines. L’année suivante, elle enchaîne en remportant la finale du concours Le Tremplin Génération, à l’Olympia. Enfin, en 2010, Zaz sort son premier album, simplement intitulé Zaz, dont il est inutile de préciser qu’il remporte un grand succès.Après des tournées internationales et une participation aux Francofolies de Montréal, Zaz est à la tête des hit-parades en Belgique, en Autriche et en Suisse. Son deuxième album, Recto Verso, inclut les titres Laissez-moi et On ira. Enfin, sur son troisième album, Paris, Zaz cherche avant tout à faire honneur aux grands de la musique qui l’ont influencée, et notamment Charles Aznavour, avec qui elle fait un duo. Celui-ci a même déclaré la première fois qu’il l’a entendue : « J’ai accroché tout de suite ! ». Elle y interprète des classiques de la chanson française, comme Paris canaille (Léo Ferré), Champs Elysées ou encore La romance de Paris (Charles Trenet). Cependant, elle précise qu’elle a préféré interpréter ces classiques non pas comme des reprises mais comme des compositions originales, ce qui pourrait leur donner un nouveau souffle. Mais la chanteuse ne s’arrête pas là, elle invite le grand Quincy Jones à enregistrer quelques titres avec elle. Celui qui a co-produit Thriller a non seulement accepté mais en plus répondu que Zaz avait une des plus belles voix qu’il n’avait jamais entendues. De quoi donner encore plus de crédit à une artiste à la carrière internationale qui a déjà vendu plusieurs millions de disques. De 2010 à 2014, Zaz reste la chanteuse préférée des français à l’échelle internationale. © LR/Qobuz