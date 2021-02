Biographie

La phrase "Nous qui vivons de raï de rock et de musette à la périphérie des succès cathodiques", extraite de l'hommage de Zebda à sa ville natale de Toulouse, est probablement la meilleure façon de décrire succintement la position de ce groupe composé d'immigrés maghrébins de deuxième ou troisième génération sur la scène européenne. Le collectif mélange raggamuffin et reggae rudimentaires, tonalités arabisantes, phrasés rap, chanson française façon musette et envolées dynamiques pour obtenir un style bien à lui et très reconnaissable. Côté paroles, Zebda peut aussi bien célébrer la vie et sa diversité qu'embrasser les sujets de société frontalement, si bien qu'il arrive au bout du compte à faire danser et penser à la fois, une gageure. © TiVo