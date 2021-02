Biographie

Attiré dans un premier temps par d'autres styles musicaux, de la musique classique au hard rock, le rappeur-chanteur français Zed Yun Pavarotti (né Charlan Zouaoui-Peyrot à Saint-Étienne en 1997) se tourne progressivement vers le hip-hop, décidant de se lancer dans une carrière musicale et livrant son premier maxi sous la forme de Sextus en 2016. Après sa collaboration de 2017 avec le collectif POSA sur Fabric5, le MC revient avec les tapes Grand Zéro en 2018 puis French Cash en 2019, portée par les titres "Velours" et "Papillon". En 2020, avec Beauseigne, Zed Yun Pavarotti livre son premier album studio officiel, bénéficiant essentiellement, et à l'instar de ses prédécesseurs, de productions signées Osha. © TiVo