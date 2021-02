Biographie

Né Anton Zaslavski, le producteur allemand Zedd apparaît sur la scène electro européenne en 2010 avec un remix du "Scary Monsters and Nice Sprites" de Skrillex. Bien que réputé pour ses sonorités glitch, Zedd entame sa carrière musicale en terrain acoustique, ayant commencé l'apprentissage du piano à 4 ans avant de se mettre à la batterie et d'intégrer un groupe de rock. Reconverti dans la musique électronique, il se fait un nom grâce à une série de remixes pour Lady Gaga, B.o.B ou Armand Van Helden tout en produisant ses propres singles et maxis. En 2012, il livre son premier album, Clarity, dont le single "Spectrum" se loge au sommet des charts dance américains. © Olivier Duboc /TiVo