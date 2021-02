Biographie

Zero 7 est un duo britannique apparu en 2000 avec un remix pour Terry Callier. Les producteurs Henry Binns et Sam Hardaker, entourés d'un aréopage de voix féminines et masculines, concoctent trois albums mêlant trip-hop, ambient et acid jazz dont le réussi Simple Things en 2001. Malgré le passage des modes musicales, Zero 7 est toujours présent en 2009 avec l'album Yeah Ghost. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015