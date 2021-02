Biographie

C'est au cours d'une enfance passée à écouter les disques de son père que le jeune Adrien Bricard découvre les standards du rock, de Chuck Berry à Nirvana. Il décide de passer à l'action à l'âge de 17 ans lorsqu'il commence à apprendre la guitare afin de trouver un échappatoire à un monde qui l'angoisse : la composition et l'écriture, introspectives, deviennent alors une passion chronophage. Lors d'un voyage à Berlin, le musicien français rencontre deux apprentis-musiciens, Johnny et Suzanne, avec qui il fonde le groupe Zero. Après une première maquette enregistrée en anglais et de nombreux concerts en Allemagne, les musiciens s'installent finalement à Paris mais le groupe change de formation, enregistrant simultanément les départs de Johnny et de Suzanne et l'arrivée de Laurent, Pablo, et Simon. Réuni en studio, Zero prend alors deux ans pour faire la synthèse de leurs multiples influences entre rock indépendant, grunge et pop. Les musiciens accouchent finalement en 2016 d'un premier album homonyme précédé du simple « Le Hasard ». © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2019