Biographie

Zhu est un mystérieux producteur electro house, brusquement surgit de nulle part en 2014 avec l'EP The Nightday et le single « Faded ». Au début de sa carrière, il ne dévoile ni son nom ni sa nationalité exacte bien qu'il semble vivre en Australie. Il est repéré en février 2014 par les fins radars des bloggeurs electro avec le titre « Move Like Ms Jackson » où il mélange différentes chansons d'Outkast. La suite est fulgurante avec « Faded » qui se classe numéro trois en Grande-Bretagne durant l'été 2014 et qui séduit tour à tour l'Australie, les Pays-Bas, la Belgique et la France. Sorti en octobre 2014, l'EP The Nightday est top dix en Australie. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015