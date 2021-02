Biographie

Né à Kingston en Jamaïque en 1968, David "Ziggy" Marley est le premier enfant de Rita et Bob Marley, star planétaire du reggae. Initié à la guitare et à la batterie par son père, et ayant eu le privilège d'assister aux sessions d'enregistrement de ce dernier accompagné des Wailers, Ziggy n'a que 17 ans lorsqu'il forme les Melody Makers avec ses frères et soeurs, reprenant le flambeau d'un reggae conscient tout en y incorporant une dose certaine d'insouciance pop. Depuis 1986 et l'album Hey World!, il livre avec ou sans les Melody Makers de nombreux albums, égrainant une poignée de singles comme "Tomorrow People" ou "Love is My Religion". © TiVo