Biographie

Apparu sur la scène musicale à la fin des années 2010 et issu de la scène de Bondy, en Seine-Saint-Denis, le rappeur français Zikxo livre une longue série de freestyles compilés en 2018 sur la tape Freestyles temps avant de publier son premier maxi en 2019, Zikyenne EP, porté par les singles "Impact" et "La Galère". Plus tard dans l'année, le MC revient avec une nouvelle tape, Temps, défendue pour sa part par les titres "PARIS" et "Loin d'eux" avec DA Uzi et décrochant une entrée en 36ème position des charts hexagonaux. © TiVo