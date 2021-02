Biographie

Danseuse, comédienne et chanteuse, Zizi Jeanmaire sait tout faire. Elle est devenue la nouvelle ambassadrice du music-hall avec ses spectacles au Casino de Paris ou à Bobino dans les années 1970, et a chanté Guy Béart, Bernard Dimey (« Mon truc en plumes », 1957) et Serge Gainsbourg (« Zizi t'as pas d'sosie »). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015