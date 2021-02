Biographie

Le guitariste Sergio Acosta, le chanteur León Larregui, et le batteur Alberto Cabrera ont créé ensemble Zoé, dans le style pop/rock alternatif Latino en 1995. Un an plus tard, ils ont été rejoints par le claviériste Jesús Báez et le bassiste Angel Mosqueda. Après avoir joué à Mexico City dans le circuit des clubs, Zoé a enregistré ses premières chansons originales, "Asteroide" et "Tarántula". En outre, le groupe a contribué par la chanson "Razor Blade" à une compilation locale intitulée Poetas, Músicos y Locos. Depuis mars 2000 jusqu’en janvier 2001, le groupe mexicain a travaillé sur son premier album, faisant équipe avec Saúl Hernández de Jaguares, Juan Sebastián Lach et Alejandro Otaola de Santa Sabina et Federico Fong de la Barranca. Ce premier disque a été mixé à Londres par le producteur Phil Vinall. © Drago Bonacich /TiVo