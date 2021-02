Biographie

Amoureuse des mots, Zoe Sanders écrit de la poésie et des chansons depuis l’adolescence. Pour s’exprimer, elle opte pour l’anglais, sa langue paternelle. Perfectionniste, elle bénéficie des conseils en matière de composition et d’interprétation de la chanteuse Betty Bonifassi, une amie de la famille. En 2014, cette dernière enregistre sur son album homonyme la pièce How Does It Feel, dont les paroles sont signées par Zoe. Zoe exerce le métier de mannequin pendant une brève période, ce qui lui donne l’occasion de tourner dans quelques vidéoclips, dont Ono de Loud Lary Ajust, L’amour de Karim Ouellet et Time In Vain de High Klassified. Ces rencontres lui confirment son désir de faire carrière en musique et de lancer, un jour, ses propres clips. Zoe suit alors des cours de chant auprès du pianiste Tom Mennier (Rufus Wainwright). Fine observatrice du monde qui l’entoure, Zoe s’intéresse au destin de sa génération confrontée à un environnement de plus en plus virtuel où les rapports humains sont médiatisés par les technologies et où l’on risque, parfois, de se perdre, de se mentir à soi-même. Alors que les repères se brouillent, la recherche d’une plus grande solidarité et d’une connexion véritable inspire les compositions de la jeune artiste. En 2016, Zoe rencontre Lefutur, un duo de talentueux multi-instrumentistes, compositeurs et réalisateurs formé d’Alexis Aubin-Marchand et de Thomas B. Champagne (Pilou, Benny Adam, Kamar). Le courant passe, et c’est le début d’une collaboration fructueuse qui les conduit en studio. En 2019, Zoe se joint à l’équipe Audiogram et lance Stay, un extrait prometteur où brillent sa voix singulière et sa pop intelligente. Elle travaille actuellement sur la production d’un premier album.