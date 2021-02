Biographie

Éternelles boucles blondes puis argentées, œil bleu puis – hélas bien trop tôt – fermé le 6 novembre 2016, le pianiste puis chef d’orchestre hongrois Zoltán Kocsis marqua la vie musicale non seulement de son pays mais bientôt de la planète entière, et ce dès son plus jeune âge puisqu’il remporta, pour commencer, le prestigieux Prix Beethoven de la Radio hongroise en 1970, dès son dix-huitième printemps. Rapidement sa carrière de concertiste se développa en Europe, aux États-Unis, en Asie, tandis qu’il se lança aussitôt dans une ambitieuse vie discographique, d’abord pour l’excellent label Hungaroton : Bartók-Mozart-Bach pendant presque une décennie, avant que d’ouvrir son éventail sur d’autres compositeurs qui feraient sa gloire, principalement pour Philips : Rachmaninov, Schubert, Brahms puis Debussy qui fut l’une de ses plus éclatantes réussites, lui qui maîtrisait si magnifiquement la palette sonore du piano. Les plus prestigieux orchestres au monde se l’arrachaient, de Berlin à New York, de Londres à Amsterdam, de Vienne à Chicago. Mais bientôt, il céda aux sirènes de l’appel de la baguette et en 1983, avec le tout aussi génial chef Ivan Fischer, il fondait le Budapest Concert Orchestra qui devait rapidement devenir l’un des deux ou trois meilleurs de la planète. En 1997, il prenait la direction de l’Orchestre Philharmonique National Hongrois, refondant la phalange de fond en comble pour lui restituer tout son éclat d’antan, pari pleinement réussi. Mais sa constitution ne devait pas résister à son calendrier et, en 2012 – à l’âge de soixante ans donc – il devait souffrir d’une première attaque cardiaque qui lui donnerait plus guère loisir de continuer à ce rythme. Il nous reste de Zoltán Kocsis une impressionnante discographie dont on peut gager qu’elle deviendra – si elle ne l’est déjà – l’objet d’un véritable culte de la part des mélomanes. © SM/Qobuz