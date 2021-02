Biographie

Formé dans la mouvance de Mai 68, le groupe Zoo réunit le chanteur Joël Daydé et des musiciens de studio dont le guitariste Pierre Fanen. La formation inspirée par le rock progressif et le jazz rock connaît un certain succès avec les albums Zoo (1969), I Shall Be Free (1970, avec un nouveau chanteur, l'Anglais Ian Bellamy), Hard Times, Good Times (1972) et d'incessantes tournées. À deux reprises, ses musiciens collaborent avec Léo Ferré avant de se séparer en 1972. En 2010, une renaissance sous l'intitulé Zoo Tribute Original, avec Joël Daydé, se matérialise par l'album live Episode One. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015