Biographie

On ne peut pas dire que l’Inde, qui offre à la planète un cinquième de sa population, a su se développer dans le milieu de la musique classique occidentale, là où la Chine – tout aussi éloignée culturellement – est maintenant sur le devant de la scène. Il faut donc doublement saluer l’accession de Zubin Mehta (* 1936 à Bombay) au statut de star internationale de la baguette, et ce dès son plus jeune âge. Certes, le terrain était tout semé pour lui, puisque son père Mehli Mehta était violoniste et chef de l’Orchestre de Bombay. A dix-huit ans il s’envole pour Vienne afin d’étudier avec Swarowsky – parmi ses condisciples à la viennoise académie, Claudio Abbado et Daniel Barenboim… A vingt-quatre ans il se trouve déjà à la tête de l’Orchestre de Montréal, peu après à Los Angeles avant de diriger le Philharmonique de New York de 1978 à 1991. La liste des orchestres qu’il a dirigé, comme invité ou comme titulaire, serait trop longue. Du côté viennois, il convient de préciser qu’il est le chef – hormis les directeurs musicaux du Philharmonique de Vienne – le plus fréquemment invité à diriger l’hyper-prestigieux Concert du Nouvel An : 1990, 19952, 1998, 2007 puis tout dernièrement en 2015. Soucieux d’entretenir certains symboles, Mehta n’a pas hésité à donner la symphonie Résurrection de Mahler en 1999 près de Buchenwald, à Weimar (la ville la plus proche, et elle-même chargée de symboles en tout genre) en assemblant l’Orchestre d’Etat de Bavière et le Israel Philharmonic. Il fallait oser. Citoyen honoraire de Tel Aviv et musicien vénéré en Israël, il œuvre activement en direction des jeunes musiciens… palestiniens. Enfin, ajoutons qu’il existe un enregistrement « mythique » de Mehta : celui du quintette La Truite de Schubert, avec Jacqueline du Pré, Daniel Barenboim, Pinchas Zukerman et Itzhak Perlman ; qu’y vient faire Mehta, demanderez-vous ? il y joue la contrebasse ! (SM)