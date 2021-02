Biographie

Formé par les musiciens et auteurs-compositeurs Francis Médoc, Philippe Marsal et Frédéric Durieux à la fin des années 1990, le groupe Zut se destine à renouveler l'univers de la chanson enfantine. Dès 2000, le ton est donné dans l'album Chansons Pour Faire la Fête, rempli de comptines humoristiques originales comme sur les disques suivants qui fédèrent un large public appelé les « zutistes » : Zut Zut Zut !!! (2003), Mon Oeil (2005), Blablabus (2007), comprenant les voix Véronique Jannot, Yves Jamait et Tom Diakité, puis ZUT en Concert Comme Pour les Grands (2009), assorti d'un DVD, Et Qu'Ça Saute (2010) et ABCD... Zut (2012). En 2014, Trotro Fait Son Cirque ! fait parallèlement l'objet d'une comédie musicale. Le groupe qui exerce aussi dans la musique de dessins animés produit en 2016 un nouveau spectacle intitulé Y'A Un Bug !. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016